Calciomercato, Juventus ed Inter anticipate | Kumbulla resta in Serie A!

Juventus ed Inter si stanno dando battaglia per un talento della Serie A: entrambi i club, però, potrebbero essere anticipati da un’altra italiana.

La sfida infinita fra Juventus ed Inter sconfina i campi da gioco e si riversa sul mercato: tanti sono gli obiettivi comuni dei due club. La corsa allo scudetto, che al momento vede i bianconeri avere la meglio, potrebbe rinnovarsi anche nell’inseguimento a Marash Kumbulla. Il centrale classe 2000 dell’Hellas Verona è considerato il rinforzo perfetto per la retroguardia sia da Paratici che da Marotta. Entrambi i dirigenti, infatti, sono concordi che Kumbulla potrebbe essere un potenziale ‘crack’ nei prossimi anni: il problema è che, adesso, Marotta e Paratici non sono più colleghi. Mentre Juventus ed Inter si litigano il difensore albanese, un altro club italiano avrebbe effettuato il sorpasso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, Giuntoli avvisa la Juventus | “Vale tanti soldi”

Calciomercato Inter e Juventus, sorpasso di Tare | Lazio in vantaggio per Kumbulla

La corsa a Marash Kumbulla vede protagoniste le tre squadre che si stanno giocando lo scudetto: oltre a Juventus ed Inter, infatti, si sarebbe inserita a sorpresa anche la Lazio. Un’inserimento inaspettato quello dei biancocelesti che, però, alla fine potrebbero averla vinta: proprio come in campionato, dove la compagine di Inzaghi è pronta a sfruttare le debolezze delle due big. Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’, la Lazio sarebbe la favorita per Kumbulla.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il Real Madrid ha deciso | È il rossonero l’uomo giusto

Mentre la dirigenza dell’Inter è impegnata nella vicenda Lautaro e quella bianconera nell’ipotetico scambio fra Pjanic ed Arthur, sempre con il Barcellona, la Lazio avrebbe affondato il colpo. L’Hellas Verona non sembra disposto a scendere sotto la richiesta di 30 milioni per Kumbulla ed i capitolini potrebbero accettare. Igli Tare, che con il difensore condivide la provenienza, sarebbe stato fondamentale per ottenere il gradimento del talento classe 2000. Come in campionato, fra Juventus ed Inter si è inserita la Lazio.

Juventus ed Inter potrebbero essere state colte di sorpresa da Tare: la Lazio ha superato tutti per Marash Kumbulla!