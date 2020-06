Calciomercato Milan, 65 milioni sul piatto | Sfuma l’affare

Dopo una stagione deludente, il Milan vuole rialzarsi ma potrebbe presto sfumare un obiettivo di calciomercato. C’è l’assalto del Real Madrid!

Non è stata una buona stagione fin qui per il Milan, ma i rossoneri lavorano già sul mercato per provare a rinforzare la propria rosa e crescere notevolmente nella prossima annata. Un obiettivo per il centrocampo è il giovane Eduardo Camavinga, di proprietà del Rennais.

Il calciatore classe 2002, però, potrebbe presto finire in nuove squadre. Secondo quanto riportato da Diario Gol, il Real Madrid sarebbe pronto a un assalto da 65 milioni di euro. Una cifra troppo alta da pareggiare per il Milan, che cambierebbe così obiettivo per il centrocampo.

I Blancos, però, utilizzerebbero Camavinga solo come piano B nel caso in cui non dovessero riuscire a prendere Pogba.

