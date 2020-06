Calciomercato, addio Juventus | Con Sarri nella grande rivale

La Fiorentina sogna in grande per la prossima stagione. Commisso punta Sarri in caso d’addio alla Juventus, con il tecnico che potrebbe suggerire l’ingaggio in viola di Higuain

Nuove voci si rincorrono sul futuro di Maurizio Sarri. La vittoria sul Bologna e il +4 in classifica sulla Lazio ha un po’ rasserenato la situazione in casa Juventus, ma il futuro a Torino del tecnico è strettamente legato alla conquista dello scudetto e al cammino in Champions League. Ag agosto dopo la competizione europea il club della Continassa tirerà le somme e non sono da escludere ribaltoni se la ‘Vecchia Signora’ non dovesse centrare gli obiettivi dopo gli scivoloni in Supercoppa e in Coppa Italia. Sarri è legato alla Juventus fino al 2022 e in caso di divorzio anticipato non mancherebbero comunque le offerte per l’allenatore ex Napoli e Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ramsey può partire | Scambio in Spagna

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in casa Bayern | Richiesta a sorpresa!

Juventus, Sarri alla Fiorentina con Higuain

Su Sarri infatti avrebbe messo gli occhi la Fiorentina, con Iachini che potrebbe essere destituito al termine del campionato. Commisso aspirerebbe ad un nome di grido in panchina e oltre a Spalletti avrebbe messo anche l’attuale tecnico della Juventus nella lista dei desideri. L’imprenditore italo-statunitense vuole rilanciare la Fiorentina e vorrebbe aprire un nuovo ciclo con un profilo forte per la squadra gigliata. Commisso e la dirigenza viola non si fermerebbero però a Sarri. In attesa di decifrare il futuro del gioiello Chiesa, la Fiorentina punta a rinforzare massicciamente la rosa nel prossimo mercato. Acquisti di qualità, senza dimenticare qualche altro colpo ad effetto in stile Ribery. E in questo scenario l’arrivo di Sarri potrebbe aprire la strada per un possibile sbarco in riva all’Arno di Gonzalo Higuain, in uscita dalla Juventus. Il rapporto tra il centravanti e il tecnico resta solido, con Sarri che può suggerire l’acquisto del ‘Pipita’ dopo averlo allenato al Napoli e adesso in bianconero.

La Juve valuterebbe tra i 15 e i 20 milioni il cartellino di Higuain, che eventualmente dovrebbe ridursi e spalmarsi l’ingaggio rispetto ai 7,5 milioni che percepisce sotto la Mole nel contratto in scadenza nel 2021. Un trasferimento che farebbe scalpore vista la rivalità tra le due squadre, ma che potrebbe accontentare tutte le parti in causa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, addio Higuain | Contropartita per il colpo in Serie A