Calciomercato Milan, scatto Gazidis | Rossoneri in vantaggio per il 2000!

Il Milan, oltre che in campionato, è in grande spolvero anche sul mercato: i rossoneri sarebbero in vantaggio per uno dei 2000 più ambiti in Europa.

Il ritorno in campo dopo la sosta forzata dal ‘Coronavirus’ è stato estremamente positivo per il Milan. Anche nella giornata di ieri, i rossoneri hanno avuto la meglio sulla Roma. Un 2-0 a San Siro che ha significato per Pioli la prima vittoria contro una big da quando siede sulla panchina del ‘Diavolo’. Il Milan, però, non è in grande spolvero solamente in campo: i rossoneri sono molto attivi anche sul mercato.

Calciomercato Milan, scatto per Szoboszlai | I rossoneri sono in vantaggio!

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Milan sarebbe la favorita per acquistare Dominik Szoboszlai. Il centrocampista del Salisburgo è uno dei giocatori più ambiti nel prossimo mercato: il 2000 magiaro ha tutte le carte in regola per essere un vero e proprio crack. Ne sono convinti anche a Milano, con la dirigenza rossonera che sembra essere in vantaggio rispetto alla concorrenza per Szoboszlai. Chi lo conosce molto bene è Ralf Rangnick che avrebbe già riferito il proprio gradimento per l’operazione.

Il centrocampista ungherese ha già dimostrato di poter essere una risorsa importante per le proprie squadre: quantità, assist e reti sono solamente alcune delle sue doti. Szoboszlai è capace di legare bene con i compagni di reparto e anche con gli attaccanti, inoltre ha tanta gamba e sa essere molto efficace in fase di recupero. Il Milan potrebbe anticipare tutta la concorrenza e mettere le mani sul giocatore del Salisburgo per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

