Calciomercato Serie A, il ds esce allo scoperto | “Kumbulla ci interessa”

In Serie A sono tutti pazzi per Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 è fra i protagonisti dell’ottima stagione dell’Hellas Verona ed è uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato. L’interesse per il centrale albanese è trasversale fra le big del calcio italiano: dalla Juventus all’Inter, passando per la Lazio, tutti vogliono Kumbulla. In serata, poi, è arrivata la conferma da parte del direttore sportivo: “Abbiamo incontrato l’Hellas Verona perché il difensore ci interessa”.

Calciomercato Lazio, Tare si confessa | “Kumbulla ci interessa”

Prima del fischio di inizio dell’incontro di questa sera fra Lazio e Torino, il ds biancoceleste ha confermato l’interesse per Marash Kumbulla. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Igli Tare ha rivelato: “Ci siamo incontrati con l’Hellas Verona perché il centrale albanese ci interessa, potrebbe diventare importante nei prossimi anni. Con gli Scaligeri ci siamo visti giovedì, ma l’operazione è ancora da sviluppare: non ci aspettavamo certo di chiudere subito la trattativa”. Nonostante la calma predicata dal dirigente biancoceleste, la trattativa sembra essere in stato avanzato.

Le tre squadre protagoniste della corsa scudetto si sfidano anche sul mercato per Kumbulla. Nella corsa al centrale classe 2000 è la Lazio a sembrare in vantaggio su Inter e Juventus. L’offerta di Claudio Lotito per convincere il Verona si dovrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro, a cui si sommano i cartellini di due giovani provenienti dalla Capitale. Potrebbe essere proprio la Lazio ad avere la meglio sulle due big del calcio italiano.

