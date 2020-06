Calciomercato, big di Serie A beffate | È un giocatore del Bayern!

Niente da fare per le big di Serie A: dalla Germania riportano di un affare concluso dal Bayern Monaco per uno dei migliori talenti della Premier.

Nel calciomercato, come sul campo da gioco, il tempismo è una componente di grande importanza. In entrambe le discipline il Bayern Monaco è una delle migliori società al mondo. Il club bavarese, come rivelato da fonti tedesche, sarebbe riuscito ad anticipare tutta la concorrenza per uno dei migliori talenti della Premier League. In Serie A, Juventus ed Inter stavano monitorando la situazione del giocatore, ma dovranno cambiare obiettivo. L’anno prossimo giocherà nel Bayern Monaco!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: colpo in attacco | Accordo totale!

Calciomercato, accelerata del Bayern Monaco | Affare fatto per Leroy Sane!

Come rivelato da ‘Bild’, il Bayern Monaco avrebbe raggiunto l’accordo con il Manchester City per l’acquisto di Leroy Sané. Uno dei migliori talenti dell’attuale generazione teutonica tornerà a calcare i campi della Bundesliga. I bavaresi verseranno 50 milioni nelle casse dei ‘Citizens’, mentre Sané dovrebbe percepire un ingaggio di circa 20 milioni lordi annui. Un trasferimento di grande portata, che dimostra quanto il Bayern creda nel giocatore cresciuto nello Schalke 04.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, giovane bomber nel mirino | Arriva dall’America

Niente da fare per Juventus ed Inter, che da diverso tempo monitoravano la situazione del tedesco in Premier League. Il rapporto con Pep Guardiola era ormai logoro e la volontà di Sané di tornare in Germania ha prevalso su qualsiasi altro scenario di mercato. Il Bayern Monaco dovrà verificare le condizioni dell’esterno classe ’96, reduce da un pesante infortunio che lo ha costretto a star fuori per tutta la stagione. Solamente da settimana scorsa, infatti, Sané è tornato disponibile per il Manchester City, con il quale potrebbe comunque concludere la stagione.

Il tanto attesto trasferimento di Sané al Bayern Monaco, alla fine, è diventato realtà: accordo raggiunto fra i bavaresi ed il Manchester City sulla base di 50 milioni!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Hakimi ha terminato le visite | Ora in sede per la firma

Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi 30 giugno 2020

Calciomercato, tutti pazzi per Kumbulla | Le ultime di CMNEWS