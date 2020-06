Calciomercato Milan, giovane bomber nel mirino | Arriva dall’America

Il Milan continua a puntare forte sulle giovani promesse ed il nome nuovo arriva addirittura dall’America: concorrenza europea

Il calciomercato del Milan continua ad avere come obiettivo principale i giovani, in linea con con i piani di Ivan Gazidis. L’ultimo nome per la zona offensiva dei rossoneri arriverebbe addirittura dalla MLS americana. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, la società milanista avrebbe messo gli occhi su Ezequiel Barco. Il classe 1999 nelle ultime due stagioni si è rivelato una delle più grandi promesse del calcio statunitense e sembrerebbe ormai pronto al salto di qualità nel calcio europeo. Su di lui sembrerebbe esserci la grande concorrenza europea di Arsenal, Manchester United, Siviglia ed anche Roma, ma i rossoneri sembrerebbero in vantaggio. Milan dunque pronto a velocizzare le operazioni, con il calciatore argentino valutato circa 25 milioni e con contratto in scadenza nel 2021.

