Calciomercato Milan, affare a rischio | ‘Scippo’ dalla Premier

Il Milan vuole un posto in Europa League e nel frattempo studia le possibili mosse di mercato. Dalla Premier League intanto si cerca lo ‘scippo’ ai rossoneri

Non è stata una buona stagione fino a questo momento per il Milan, che non riesce ormai da troppi anni a raggiungere un posto in Champions League. Quest’anno la lotta al quarto posto è stata compromessa fin da subito a causa di una partenza falsa che ha portato all’esonero di mister Giampaolo e all’ingresso di Stefano Pioli.

Con quest’ultimo le cose sono andate meglio, anche grazie all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic durante il mercato invernale, ma ciò non è bastato per rimontare sull’Atalanta che ora è distante ben quindici punti. L’ultimo obiettivo resta quello dell’Europa League che è sicuramente alla portata in questo finale di stagione.

Calciomercato Milan, rischio ‘scippo’ dall’Arsenal: colloqui per Szoboszlai

Mentre la squadra lotta per migliorare la propria posizione, la società rossonera continua a lavorare sul mercato per provare a crescere notevolmente nella prossima annata. Un obiettivo ormai inseguito da diverse settimane è Dominik Szoboszlai di proprietà del Salisburgo.

Su di lui però potrebbe esserci la concorrenza di altre squadre importanti presenti in Europa. Secondo quanto riportato da TofoFichajes, l’Arsenal avrebbe avviato i colloqui con il club austriaco e vorrebbero provare a battere il Milan per acquistare uno dei centrocampisti più promettenti.

In questa stagione, Szoboszlai ha disputato 34 partite ed è andato in gol per ben 9 volte, numeri sicuramente importanti per un classe 2000.