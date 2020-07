Calciomercato Juventus, proposto uno scambio shock per de Ligt | I dettagli

La Juventus è ripartita alla grande in Serie A con tre vittorie su tre. Nel frattempo si continua a lavorare sul mercato: proposta shock per De Ligt

Nonostante degli alti e bassi in questi mesi, la Juventus può rilanciarsi nel finale di stagione e cancellare i due passi falsi rimediati contro Lazio e Napoli che hanno portato alla perdita di due trofei, la Supercoppa Italiana prima e la Coppa Italia poi. La compagine bianconera occupa il primo posto in Serie A ed è distante quattro lunghezze dalla Lazio che insegue.

Più defilata invece l’Inter, ora a -11 (ma con una gara in meno che si giocherà quest’oggi alle 19.30). Ad agosto poi ci sarà la Champions League per provare a rendere storica questa annata, ma bisognerà ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata a Lione nell’andata degli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, Griezmann più soldi per De Ligt. No secco dei bianconeri

La società nel frattempo lavora sul calciomercato e va a caccia di un nuovo attaccante, visto che attualmente in rosa è presente solo una prima punta vera, ovvero Gonzalo Higuain. Dalla Spagna sarebbe arrivata una proposta importante per venire incontro ai bianconeri.

Il Barcellona avrebbe provato a strappare un obiettivo del passato, Matthijs De Ligt, mettendo sul piatto Griezmann più un piccolo conguaglio. La risposta dei bianconeri però sarebbe stata negativa, in quanto l’olandese sta vivendo una grande stagione e sta dimostrando di essere già un top player, nonostante la giovane età.

La Juventus non ha intenzione di indebolirsi nel reparto arretrato e considera De Ligt incedibile, l’olandese è ormai un perno della difesa sia per il presente che per il futuro.

