Calciomercato Milan, futuro Rebic | Nuova mossa della società

Il Milan non ha vissuto fin qui una buona stagione, ma ha scoperto comunque buoni calciatori da cui ripartire. Si lavora per Rebic!

È stata una stagione più che positiva fin qui per Ante Rebic, che dopo le difficoltà iniziali si è ripreso alla grande ed è diventato un trascinatore di questo Milan. Stefano Pioli ha parlato di lui ieri in conferenza stampa evidenziando l’enorme crescita e apprezzando il suo lavoro. Di seguito sono riportate le sue parole.

“Nello spezzone a Cagliari mi ha convinto e sapevo che avrebbe fatto bene ma non mi aspettavo tutti quei gol. Lui si è ritagliato uno spazio importante mettendoci del suo, sono contento per l’atteggiamento e deve essere preso come esempio da tutti. All’inizio giocava poco ma nonostante ciò non ha mollato riuscendo ad ottenere i risultati: è questa la mentalità giusta”.

Calciomercato Milan, si lavora per l’acquisto definitivo di Rebic: possibili cifre e dettagli

Ante Rebic ha un contratto con il Milan solo fino al 2021, dopo di che scadrà il suo prestito biennale e sarà costretto a rientrare all’Eintracht Francoforte. I rossoneri non vogliono che questa situazione si verifichi e stanno provando a intervenire sul mercato cercando l’acquisto a titolo definitivo.

Per fare ciò, però, il Milan dovrebbe spendere una cifra che si aggira sui 25 milioni di euro. Altrimenti potrebbero sfruttare la carta Andre Silva: il portoghese è in prestito biennale in Germania e non è da escludere uno scambio alla pari che accontenterebbe entrambe le società.

Rebic ha realizzato nove reti fin qui con la maglia rossonera, ma sopratutto ha avuto una crescita incredibile da gennaio in poi diventando il perno dell’attacco.

