Calciomercato Inter, un big anche a sinistra | Nuovo colpo in Germania

Le ultime di calciomercato Inter parlano del possibile tentativo dei nerazzurri di mettere le mani su un altro giocatore messosi in luce in Germania

L’Inter non si fermerà certo ad Hakimi. Nei piani del club nerazzurro c’è infatti l’acquisizione di altri due-tre calciatori di altissimo livello, uno per la corsia laterale mancina. In testa alle preferenze di Antonio Conte c’è probabilmente ancora Marcos Alonso del Chelsea, ma rumors fanno anche i nomi di Emerson Palmieri, di Gosens dell’Atalanta e soprattutto di Alaba in scadenza di contratto nel giugno 2021.

Il Bayern Monaco vuole blindare l’austriaco, uno degli elementi fondamentale della squadra fresca vincitrice dell’ottava Bundesliga consecutiva, però il club targato Suning può avere delle chance nel caso in cui presentasse una proposta di ingaggio importante. Del resto il classe ’92 punta proprio a veder incrementare il suo attuale stipendio che è di circa 5,5 milioni di euro netti più bonus.

Calciomercato Inter, big a sinistra: occhio a Guerreiro, compagno al Dortmund di Hakimi. Ecco la possibile offerta

In Germania, però, c’è un altro laterale mancino che può sicuramente essere apprezzato dall’Inter: parliamo di Raphael Guerreiro, in forza proprio in quel Borussia Dortmund dove Hakimi è esploso ai massimi livelli. Negli ultimi due anni anche il rendimento del 26enne francese naturalizzato portoghese – nel palmares l’Europeo 2016 con la Nazionale di Santos e Cristiano Ronaldo – è stato eccellente, non a caso su di lui hanno buttato gli occhi alcune grandi società europee, Juventus compresa. Come Hakimi, inoltre, vede bene la porta: 8 i gol in aggiunta ai 5 assist. In scadenza nel giugno 2023, Guerreiro è fra i punti di forza della squadra di Favre, tuttavia con una buona offerta il Dortmund lo lascerebbe sicuramente partire. Marotta potrebbe mettere sul piatto 28 milioni più bonus.

