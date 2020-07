Calciomercato Inter, obiettivo a sinistra | Marotta affonda il colpo

Calciomercato Inter, l’asse con il Chelsea può scaldarsi a breve: i nerazzurri a caccia di un esterno sinistro, Emerson Palmieri può tornare in Italia

Continua ad intrigare l’asse di mercato ormai consolidatosi tra Londra e Milano. Inter e Chelsea continuano a coltivare i rapporti tra loro, come dimostrano spesso i rumors e le voci che si rincorrono tra una trattativa ed un’altra. E se i Blues avrebbero bussato alla porta dei nerazzurri per chiedere informazioni circa Bastoni e Skriniar, l’Inter avrebbe bussato a quella dei londinesi per un esterno (un altro, ma questa volta sinistro) da aggiungere al proprio organico: Emerson Palmieri.

Calciomercato Inter, Palmieri obiettivo per la sinistra: il Chelsea può cederlo

Sbarcato a Londra nel 2018, durante gli ultimi mesi della gestione Conte, Emerson Palmieri è un nome che piace tanto ai nerazzurri. Dopo aver preso Hakimi, l’Inter è pronta a rinforzare anche la fascia sinistra e si prepara ad affondare il colpo per l’esterno italo-brasiliano. D’altronde, l’ex Roma rappresenterebbe un profilo ideale per Conte: non solo conosce già il suo sistema ed il calcio italiano, ma per caratteristiche garantirebbe ai nerazzurri qualità e spinta alla pari di Ashley Young, ma con tanti anni in meno sulla carta di identità. Il Chelsea, tuttavia, ne fa una valutazione molto alta: l’Inter spererebbe di prelevarlo per una cifra inferiore ai trenta milioni di euro, forte di un gradimento già sondato da parte dello stesso calciatore.

Resta da attendere allora, per capire se Inter e Chelsea torneranno a chiudere un accordo dopo quello relativo a Victor Moses. Emerson Palmieri, intanto, aspetta di capire cosa ne sarà del proprio futuro.

