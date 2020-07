Calciomercato, clamorosa bomba Juve | Guardiola e Messi con Ronaldo!

La Juventus inizia a programmare il futuro e dalla Spagna lanciano la bomba di calciomercato: Pep Guardiola per la panchina e Messi in attacco

È stata una stagione particolare fin qui per la Juventus, la società bianconera ha perso subito due obiettivi importanti (la Supercoppa Italiana prima e la Coppa Italia poi) ma può ancora dire la sua in Serie A, dove è attualmente prima in classifica, e in Champions League dove si ripartirà nel mese di agosto con la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Lione.

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: colpi Guardiola e Messi per il futuro

Nel frattempo la Juventus continua a lavorare per programmare il futuro e dalla Spagna lanciano una bomba clamorosa: i bianconeri starebbero pensando a Pep Guardiola come prossimo allenatore. Lo spagnolo a sua volta potrebbe convincere Lionel Messi a raggiungere il club bianconero. L’indiscrezione sarebbe arrivata direttamente dal profilo Twitter di “100% Fichajes de Futbol” con la suggestiva idea di mercato.

Attualmente la ‘Pulce’ è l’argomento principale in tutta Europa visto che, a quanto pare, ci sono buone possibilità che tra un anno finisca la sua avventura Blaugrana. Il contratto infatti scade nel 2021 e successivamente, salvo un rinnovo che al momento appare lontano, sarà libero di scegliere una nuova destinazione. Per Pep Guardiola invece potrebbe pesare l’esclusione del Manchester City dalla Champions League, che potrebbe portarlo a dire addio in anticipo.

I due hanno un ottimo rapporto visto che hanno vinto tutto con il Barcellona e potrebbero provare a ripetersi a Torino.