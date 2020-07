Calciomercato Milan, assalto a Bennacer | Pagano la clausola!

Una seconda parte di stagione davvero entusiasmante in casa Milan ha messo in luce il centrocampista rossonero Ismael Bennacer: pressing decisivo!

Stefano Pioli ha trovato la quadratura del cerchio. Il Milan ha ripreso a collezionare risultati importanti portandosi così a ridosso della zona Europa League. Ora la compagine rossonera cercherà a tutti i costi di tornare a qualificarsi per una competizione europea. E, nel frattempo, in questi mesi si è messo in luce il centrocampista Ismael Bennacer, uno dei protagonisti assoluti della squadra milanese.

