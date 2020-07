Fiorentina, oltre all’infortunio anche i ladri in casa | RIbery ‘spaventa’ i tifosi

Il talento della Fiorentina, Franck Ribery, dopo l’ennesimo infortunio torna a casa e trova la scasa svaligiata dai ladri: ora pensa all’addio alla viola

Nonostante i tanti infortuni, Franck Ribery alla Fiorentina sta disputando una grande stagione, dimostrando sul campo il proprio talento. Nella partita di mercoledì contro il Parma, il talento francese ha subito l’ennesimo stop uscendo dal campo al minuto 66. Se la serata al Tardini non era andata bene per lui, al ritorno a Firenze è diventata un incubo. Infatti il calciatore una volta a casa ha trovato l’abitazione svaligiata dai ladri. A riportalo è lui stesso attraverso il proprio profilo Instagram, dove posta un video in cui si vede la casa messa a soqquadro. Ad impensierire i tifosi viola però è il pensiero che il calciatore potrebbe decidere di lasciare Firenze dopo i fatti di ieri sera. Infatti nella descrizione del post il francese scrive che la famiglia viene prima di tutto e che prenderanno la decisione migliore per il loro benessere.

