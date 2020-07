Inter, duro attacco a Conte: “Non sta facendo la differenza!”

Momento buio per l’Inter che, di settimana in settimana, ha visto aumentare il proprio gap con la Juventus. Ecco le parole di Matteo Marani su Conte

Tensione e nervosismo aumentano in casa Inter dopo le recenti prestazioni della squadra ed i risultati tutt’altro che entusiasmanti. Eliminati dal Napoli in Coppa Italia ai nerazzurri non restava che puntare tutto sul campionato, ma anche l’obiettivo scudetto sembrerebbe essersi fatto ora troppo difficile da raggiungere. “Antonio Conte non sta facendo la differenza. L’ha fatta nella prima parte della stagione. L’Inter in questo girone di ritorno è ottava”, così Matteo Marani a Sky Sport analizzando la situazione del club lombardo, che ha steccato diversi match nel girone di ritorno di Serie A aumentando il gap con la Juventus.

Inter, Mariani: “Conte doveva portare maturità”

“Devo dire che quello che ha detto Conte nel post gara – ha continuato il giornalista – mi ha lasciato delle perplessità. Parlare di un pacchetto preconfezionato è un po’ esagerato. E’ un po’ come se l’Inter si fosse persa negli ultimi mesi: come fai a pareggiare cinque volte in casa, come fai a perdere 18 punti da posizione di vantaggio, come fai a perdere un giocatore come Lautaro Martinez. Quello che doveva portare Antonio Conte era far fare uno scatto di maturità, tenuta a questa squadra. E’ un grande limite di Conte, che è stato completamente accontentato, in questo momento però non sta facendo la differenza. Non vanno messi dei dubbi, ma delle certezze”.

Servirà dunque un cambio di marcia repentino alla squadra allenata dal tecnico salentino per riprendere in mano le sorti del proprio destino e per scrivere un finale di campionato che abbia ancora un senso.

