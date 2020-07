Calciomercato Milan, colpo per la difesa | Leao pedina di scambio

Al Milan che verrà targato Ralf Rangnick servirà anche un nuovo difensore. Ecco l’affare di calciomercato che i rossoneri potrebbero concludere in Germania

Difficilmente nel Milan di Rangnick ci sarà spazio per Rafael Leao. Del resto per l’attacco, al di là della conferma di Rebic, il club rossonero è al lavoro per mettere a segno due colpi. Di uno sappiamo tutto o quasi, parliamo naturalmente di Luka Jovic che il Real Madrid è disposto a cedere anche in prestito. La trattativa è condotta dall’agente del bomber serbo, flop assoluto in Spagna, vale a dire Fali Ramadani. L’altro innesto per il reparto avanzato potrebbe essere Patrick Schick, che ha fatto ritorno alla Roma dopo che il Lipsia ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, Leao per Klostermann: doppia ipotesi di offerta

Proprio nella società della Red Bull può trasferirsi Leao, in cambio di un difensore molto apprezzato da diversi club europei. Parliamo di Lukas Klostermann, un ‘colosso’ di 189cm cercato nel recente passato pure da altri club italiani. Il 24enne di Gevelsberg, nel giro della Nazionale di Low, formerebbe un’ottima coppia difensiva con Romagnoli, il quale a meno di sorprese rinnoverà il contratto attualmente in scadenza nel 2022. Nel giugno 2024, con il prolungamento avvenuto solo due mesi fa, termina quello di Klostermann col Lipsia, al quale il Milan potrebbe offrire sui 25 milioni di euro più il prestito biennale con diritto di riscatto a 22 milioni di Rafael Leao. Oppure in alternativa uno scambio alla pari, da 30 milioni, sempre con il giovane portoghese che in Bundesliga – nella squadra di Nagelsmann – troverebbe forse l’ambiente giusto per mettere in campo tutti suoi punti di forza con maggiore regolarità.

