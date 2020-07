Calciomercato Juventus e Inter, sfida per il Big | Colpo dalla Premier!

Il calciomercato di Juventus e Inter potrebbe vedere l’arrivo di un rinforzo di spessore nelle prossime settimane: il top player può salutare l’Inghilterra

Tra campo e calciomercato, proseguono i duelli tra Juventus ed Inter. Se il tricolore 2019/20 sembra essere decisamente lontano dalla squadra di Conte, diverso può essere il discorso per la caccia al top player dalla Premier League. Bianconeri, nerazzurri e non solo sono pronti a darsi battaglia per portare il big in Serie A.

Calciomercato Juventus e Inter, chance in Premier: big in uscita

Secondo quanto riportato dal britannico ‘Daily Express’, Juventus ed Inter sarebbero alla finestra per Hector Bellerin. Il forte laterale spagnolo vuole lasciare l’Arsenal e potrebbe dunque finire sul mercato in vista delle prossime settimane. Da un lato i guai fisici che ne hanno frenato la presenza in campo, poi l’arrivo di Cedric. Ecco che Bellerin vorrebbe cambiare aria ed in tal senso, Juventus ed Inter sono da tempo sulle sue tracce.

Attenzione però al Siviglia di Monchi, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ che vorrebbe portare in Liga il terzino. Sono solo 20 le presenze di Bellerin con l’Arsenal che potrebbe acconsentire ad uno scambio, vista anche la forte crisi economica causata dal Coronavirus.

Inter e Juventus, sogno Bellerin: il Siviglia prova ad inserirsi.

