Calciomercato Juventus, tentativo shock in casa Inter | La ‘provocazione’ dei nerazzurri

Il calciomercato di Juventus e Inter potrebbe intrecciarsi durante l’estate: Marotta lancia la provocazione ai bianconeri

La sfida a distanza continua tra Juventus ed Inter, con i bianconeri sempre più vicini a festeggiare l’ennesimo tricolore. Dal campo al calciomercato, potrebbe infiammarsi l’asse Torino-Milano con la società bianconera pronta a farsi avanti per un top player nerazzurro. Ecco dunque che in casa Inter si guarda al futuro, con Marotta pronto a rilanciare con una provocazione clamorosa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il Manchester United gioca d’anticipo | Mossa anti-Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus ed Inter, jolly PSG | La carta per il big

Calciomercato Juventus, ‘alleanza’ con Raiola: affare clamoroso

I rapporti tra la Juventus e Mino Raiola, si sa, sono eccellenti da tempo. Diversi gli affari tra il manager olandese e i bianconeri che starebbero pensando di bussare alla porta del potente agente, per l’ennesimo colpo di spessore. La Juventus pensa a Stefan de Vrij che l’Inter, durante l’estate, potrebbe decidere di lasciar partire. Il nuovo agente del centrale olandese è Mino Raiola che, dunque, potrebbe favorire la pista bianconera per il suo assistito.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In casa Inter però è ferma la volontà di non cedere un big proprio agli storici rivali bianconeri ed è per questo che l’ad Marotta, avrebbe abbozzato una controproposta clamorosa. ‘Volete de Vrij? Dateci Bentancur‘. Secco no della Juventus che vede l’uruguagio come cardine incedibile del futuro centrocampo bianconero, soprattutto dopo la cessione di Pjanic.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, un ex Juventus come vice Lukaku | Le ultime

Un affare dunque che non s’ha da fare. Stefan de Vrij può lasciare la Milano nerazzurra durante l’estate: improbabile, però, che vesta la casacca bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juve e Inter, beffa Thiago | Nuovo assalto in Premier!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, tripla offerta in attacco | C’è anche l’ex Juventus