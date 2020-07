Calciomercato Inter, idea clamorosa per il post Conte | Spunta Sarri!

Le strade tra Maurizio Sarri e la Juventus potrebbero dividersi al termine della stagione. L’allenatore toscano potrebbe essere l’idea suggestiva per l’Inter per il post Conte

La Juventus potrebbe dire subito addio a Maurizio Sarri. La dirigenza bianconera potrebbe così pensare ad un avvicendamento per quanto riguarda la panchina. L’allenatore toscano è sempre stato messo in discussione con una stagione vissuta tra alti e bassi e con la Champions League obiettivo principale dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli.

Calciomercato Inter, suggestione Sarri per il post Conte

Situazione simile anche in casa Inter con Antonio Conte messo sulla graticola dopo gli ultimi risultati non entusiasmanti. E così la stessa società nerazzurra potrebbe pensare all’ex tecnico di Chelsea e Napoli per la prossima stagione con un cambiamento radicale di idee e di filosofia di gioco. Al momento si tratterebbe soltanto di una lontana suggestione per il dopo allenatore salentino.

Sarri potrebbe così rimettersi in discussione ancora una volta pensando ora a portare a termine il suo lavoro con Cristiano Ronaldo e compagni. I bianconeri si avviano all’ennesimo Scudetto vinto e così l’obiettivo primario resta sempre quello di trionfare in campo europeo, ma non sarà per niente facile.

La società nerazzurra potrebbe anche pensare a Sarri al termine della stagione: questi due mesi saranno davvero decisivi.

