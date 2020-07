Calciomercato Juventus, sfuma il baby fenomeno | Il rinnovo è ufficiale!

Niente da fare per la Juventus, si complica notevolmente l’assalto ad uno dei talenti più scintillanti d’Europa: il rinnovo adesso è ufficiale.

La Juventus, nonostante la stagione sia entrata nel vivo, prosegue imperterrita a programmare il proprio futuro. I bianconeri hanno già messo in cassaforte Kulusevski e Arthur per la prossima stagione, ma il mercato non terminerà con i due centrocampisti. Fabio Paratici sta cercando delle occasioni, in particolare riguardanti giovani di grandi prospettiva. Uno dei profili più graditi dalla Juventus, però, sembra essere definitivamente sfumato: nella giornata di oggi ha rinnovato con il proprio club.

Calciomercato Juventus, niente da fare per Cherki | Ufficiale il rinnovo con l’OL

Il cammino in Champions League della Juventus dovrà passare dalla gara di ritorno contro il Lione. Nel club transalpino sono diversi i giocatori che affascinano i bianconeri, ma uno in particolare sembrava aver rapito totalmente Paratici: Rayan Cherki. Il francese classe 2003 è un talento purissimo, un diamante grezzo che sembra destinato a scolpire il proprio nome nel calcio che conta. Nella giornata di oggi, però, ha rinnovato il proprio contratto con l’OL. Ad annunciare l’accordo raggiunto è stato direttamente il club transalpino tramite un comunicato ufficiale. Il legame di Cherki con il Lione è stato prolungato fino al 2023: “Siamo felici di confermare il suo rinnovo, si consolida così la strategia del club: guardare al futuro con i giovani dell’Academy insieme ai giocatori più esperti”. Le speranze delle Juventus di arrivare subito a Rayan Cherki si sono complicate notevolmente. Niente da fare per ‘Madama’: Cherki ha rinnovato con il Lione e a Torino ci arriverà solamente come avversario nel ritorno dell’ottavo di finale di Champions League.



