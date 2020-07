Calciomercato Inter, Marotta allo scoperto | Conte e Lautaro nel mirino

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, torna a parlare dopo il clamoroso tonfo interno contro il Bologna: ecco le sue dichiarazioni

Un tracollo per certi verso inspiegabile, quello mostrato dall’Inter di Antonio Conte ieri sera contro il Bologna. Dal tecnico al calciomercato, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ l’amministratore delegato del club nerazzurro Beppe Marotta. Ecco le sue parole, il giorno dopo la sconfitta contro i rossoblù di Mihajlovic.

Inter, Marotta: “Amarezza e sconforto. Su Conte…”

Marotta ha esordito partendo proprio dall’1-2 contro il Bologna: “C’è grande delusione e amarezza. Mi viene da pensare agli episodi dove potevamo fare meglio, come il rigore sbagliato sull’1-0. C’è disappunto e sconforto per un’altra occasione sprecata”. Il dirigente si è poi concentrato sul mercato, con Lautaro Martinez che continua a rimanere con forza nei radar del Barcellona:

“L’Inter non ha intenzione di vendere i suoi calciatori importanti. Lautaro deve ritrovare la giusta serenità per tornare a fornire il contributo all’Inter che ha sempre dato”. Su Eriksen, Marotta non ha dubbi: “E’ un grande giocatore, può sicuramente dare di più in futuro. Saprà integrarsi al meglio“.

La chiusura del dirigente interista è tutta su Antonio Conte, bersagliato dalle critiche dopo il ko contro la squadra di Mihajlovic: “Dalla sua critica si può capire il personaggio e l’uomo Conte. Vuole che la squadra dia molto di più, è molto arrabbiato“.

