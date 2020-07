Calciomercato Inter, arriva l’annuncio sul futuro di Messi!

Leo Messi è da sempre il grande sogno dell’Inter: novità importanti e annuncio sul futuro del gioiello del Barcellona. Tutti i dettagli

L’Inter prosegue il suo cammino in Serie A, pronta ad approfittare del passo falso della Lazio contro i cugini rossoneri. Dal campo al calciomercato, Marotta si guarda intorno a caccia di colpi di spessore da regalare a mister Conte. Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Leo Messi al Barcellona: la ‘Pulga’ argentina avrebbe deciso il suo futuro, ecco l’indiscrezione dalla Spagna.

Calciomercato Inter, rivelazione dalla Spagna: svolta Messi

Un malumore ventilato nelle ultime ore e che potrebbe portare al clamoroso divorzio. Leo Messi è più lontano dal rinnovo con il Barcellona. ‘Sport.es’ riprende quanto riportato dal programma ‘El Larguero‘. Ll’attaccante sarebbe stufo di non vincere e che tutte le ‘colpe’ in casa blaugrana siano attribuite a lui. Ecco dunque che il rinnovo del contratto di cui si stava discutendo, è al momento messo in forte discussione dallo stesso Messi. La ‘Pulga’ è in scadenza tra un anno e l’Inter, come diversi top club europei, guarda con attenzione ai possibili sviluppi. A stemperare però un pò i toni ci ha pensato Josep Maria Minguella, agente sportivo e tra gli artefici dell’approdo del numero 10 in Catalogna.

“Situazione diversa, ci sono da mesi in casa Barcellona problemi sportivi ma anche economici“, ha detto Minguella. L’agente ha poi chiarito sul rinnovo di Messi: “Si è creata una cattiva atmosfera che non sarà definitiva, Messi ha detto ‘Bene, se le cose stanno così aspettiamo e continuiamo a parlarne’. Messi ha avuto molte occasioni di andare via e non lo ha mai fatto”. Minguella ha poi così concluso il suo intervento a ‘El 10 del Barca’: “Messi non è arrabbiato, è infastidito perchè è un vincente ed è passato un pò di tempo dagli ultimi successi del Barcellona”.

L’Inter è dunque avvisata, con il rinnovo di Messi in standby tutto sembra possibile. Nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi importanti: Messi e il Barcellona non sono mai stati tanto lontani.

