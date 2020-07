Calciomercato Inter, scambio col Chelsea | Lampard vuole il gioiello

L’Inter insiste per Emerson dopo il colpo Hakimi. Possibile inserimento di Vecino nell’affare, con il Chelsea che potrebbe invece tentare l’assalto per Bastoni

Non basta Hakimi all’Inter sulla corsia di destra. I nerazzurri nei giorni scorsi hanno ufficializzato dal Real Madrid il laterale marocchino e verseranno 45 milioni di euro (bonus compresi) nelle casse dei ‘Blancos’. Operazione di spessore vista la caratura e la giovane età dell’ex Borussia Dortmund, che non sarà però l’unico rinforzo sugli esterni del club di Viale della Liberazione. Marotta e Ausilio puntano a regalare un altro tassello importante ad Antonio Conte sulla corsia mancina, con Emerson Palmieri che rimane l’obiettivo più caldo in entrata per i nerazzurri.

Inter, affare Emerson: il Chelsea punta Bastoni

L’italo-brasiliano in forza al Chelsea è seguito da tempi non sospetti dall’Inter, che nelle prossime settimane potrebbe dare un’accelerata alla trattativa con i ‘Blues’. Marotta per l’ex Roma e Palermo dovrà sfidare la Juventus dell’ex gemello Paratici, che ha individuato nell’esterno il tassello giusto per ricoprire il ruolo di vice Alex Sandro a Torino. Emerson è in uscita dall’undici di Lampard, che non lo ritiene un giocatore indispensabile per la sua rosa malgrado un contratto in scadenza nel 2022. Il sodalizio londinese non è disposto però a svendere il nazionale azzurro, valutandolo tra i 25 e i 30 milioni di euro. Somma che l’Inter potrebbe tentare di abbassare inserendo nell’affare il cartellino di Vecino, profilo gradito a Lampard e alla dirigenza dei ‘Blues’. Il Chelsea però potrebbe controreplicare e posare gli occhi su Alessandro Bastoni per dare il via libera alla cessione di Emerson.

Il giovane difensore ha tanto mercato in Premier League, con la società di Abramovich che oltre all’italo-brasiliano metterebbe sul piatto un conguaglio intorno ai 10 milioni di euro per strappare l’ex Parma all’Inter. Difficilmente però Marotta e Conte sacrificheranno Bastoni sull’altare delle trattative per il colpo Emerson.

G.M.