Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | I bianconeri accelerano!

Dopo un complicato inizio di stagione si sta mettendo nuovamente in mostra Dybala: su di lui ecco il pressing di due big europee ma la Juventus vuole il rinnovo

Sta finalmente tornando ai suoi livelli, quelli a cui ha abituato i tifosi bianconeri per anni. Paulo Dybala sta attraversando un gran momento di forma nella seconda parte del campionato di Serie A, ma il suo futuro resta ancora piuttosto incerto. La Juventus conosce il suo valore e vorrebbe continuare con il numero 10, ma di fronte ad un’offerta economica spropositata le cose potrebbero cambiare. Secondo il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, infatti, sull’argentino sarebbe forte il pressing di due big europee come Real Madrid e Paris Saint Germain.

Dybala, la Juventus accelera per il rinnovo

Proprio a causa delle ‘avances’ del club spagnolo e di quello francese, la Juventus starebbe provando ad accelerare per il rinnovo dello stesso Dybala. Il gioiello ex Palermo potrebbe pertanto avere un ruolo determinante in tale circostanza: una sua scelta potrebbe far pendere il piatto della bilancia da un lato piuttosto che dall’altro.

