Calciomercato Milan, scambio con l’Atletico Madrid | Mendes in regia

Il Milan deve guardarsi dall’Atletico Madrid nel calciomercato per la prossima stagione: scambio con i ‘colchoneros’ con lo zampino di Mendes

Il Milan in Serie A è sicuramente in netta ripresa, grazie ad un attacco che ha segnato 15 gol nelle ultime 5 partite. Proprio un membro dell’attacco rossonero sembrerebbe essere finito nel mirino dell’Atletico Madrid per la prossima stagione. Possibile scambio con i ‘colchoneros’ guidato da Jorge Mendes.

Calciomercato Milan, scambio con l’Atletico Madrid: Leao per Correa con lo zampino di Mendes

Il Milan sembra aver trovato in questo finale di stagione una forma straordinaria che è mancata per tutto l’anno. Questa sera i rossoneri affronteranno il Napoli in una sfida fondamentale per la zona Europa League. Nel frattempo però il calciomercato non si ferma e dalla Spagna arriva l’interesse per un attaccante milanista. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao. A proporre l’attaccante ai ‘colchoneros’ sembrerebbe essere Jorge Mendes, agente del brasiliano, pronto ad uno scambio con gli spagnoli.

Così tra il club spagnolo ed il Milan potrebbe aprirsi uno scambio. Infatti la scorsa estate i rossoneri furono molto vicini all’arrivo di Angel Correa proprio dalla squadra di Simeone, poi sfumato ma rimasto sempre un pallino della società milanista. Così l’interesse dell’Atletico per Leao potrebbe riaprire la trattativa che si trasformerebbe in uno scambio alla pari tra il brasiliano e l’argentino sulla base di 30 milioni di valutazione di entrambi ed accontentando entrambe le società. Vedremo se sarà questa la mossa che porterà l’argentino a Milano con un anno di ritardo.

