Calciomercato, opportunità dal Barcellona | La Serie A pronta all’assalto

Tra i tanti talenti in casa Barcellona sembrerebbe che uno di questi potrebbe essere pronto a partire: quattro squadre di Serie A pronte all’assalto

L’asse Italia-Spagna nel calciomercato per la prossima stagione continua ad essere caldissimo. Dopo le trattative andate a buon fine tra Juventus e Barcellona, Inter e Real Madrid, anche altre società italiane mettono nel mirino un talento catalano. Ben quattro squadre hanno il mirino puntato su di lui.

Calciomercato, Umtiti in uscita dal Barcellona: Lazio, Napoli, Roma e Torino sul difensore

Il Barcellona essendo un top club europeo ogni anno attira l’interesse di moltissime società sui propri talenti. Anche quest’anno infatti molte squadre hanno puntato in casa blaugrana nel calciomercato per la prossima stagione, in particolare le società di Serie A. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, sarebbero ben quattro le squadre che avrebbero messo gli occhi su un difensore del Barcellona, Samuel Umtiti.

Ad interessarsi al centrale blaugrana infatti sarebbero Lazio, Napoli, Roma e Torino. Le quattro società italiane avrebbero chiesto informazioni per cercare di prelevare il calciatore dal Barcellona in prestito. Il difensore classe 1993 infatti quest’anno non ha trovato molto spazio nella squadra catalana, arrivando a totalizzare solamente 17 presenze in stagione, di cui solo 13 da titolare. La Serie A dunque potrebbe essere il campionato giusto per far tornare il difensore francese ad essere un giocatore importante nella retroguardia delle società italiane. Vedremo se una tra le squadre italiane sarà la prossima destinazione del centrale blaugrana, ingaggio permettendo.

