Calciomercato, torna in Italia e va al Milan | Le parole dell’agente

Calciomercato Milan, Patrick Schick torna ad essere un nome caldo: l’agente, Pavel Paska, si è sbilanciato sul futuro del proprio assistito e ha rivelato una chicca sul rapporto con Ralf Rangnick

Il Milan continua a scrutare con interesse il mercato europeo, soprattutto quello tedesco. L’ormai prossimo approdo di Ralf Rangnick come nuovo plenipotenziario rossonero, potrebbe stravolgere la rosa e l’organico del club. Tra i tanti nomi che dalla Bundesliga potrebbero giungere in Italia, c’è quello legato ad un clamoroso ritorno: Patrick Schick, attaccante del RB Lipsia ed ex di Roma e Sampdoria.

Milan, l’agente di Schick rivela: “Rangnick lo stima molto e dovesse andare ad allenare lì…”

A chiarire quelli che potrebbero essere gli scenari legati al futuro prossimo di Patrick Schick, è intervenuto Pavel Paska, agente dell’attaccante ceco. “Se l’interesse del Milan sia concreto? Non mi risulta ancora nulla – ha spiegato ai microfoni del portale ‘idnes.cz’ – Ad oggi non ho informazioni circa i rossoneri. Certo, se Ralf Rangnick dovesse andare ad allenare lì… Il direttore è uno che conosce molto bene Patrick, è stato uno di quelli che ha maggiormente spinto per portarlo al Lipsia”.

