Calciomercato Inter, pazza idea Marotta | Apertura della Juventus

E’ esploso in Serie A grazie a Maurizio Sarri, ed è proprio dal toscano che potrebbe fare ritorno Matias Vecino. Possibile scambio con la Juventus

Dopo tre stagioni giocate con intensità e sudore, Matias Vecino potrebbe dire addio all’Inter. La squadra non lo ritiene incedibile e potrebbe anzi darlo via per racimolare qualcosa in termini economici, ma non solo. Il centrocampista uruguaiano potrebbe anche essere sfruttato come pedina di scambio per qualche importante obiettivo di calciomercato. E così il ventottenne potrebbe salutare Milano per riabbracciare un vecchio amico, Maurizio Sarri. La Juventus è infatti un’opzione da tenere in considerazione dal momento che è stato proprio il tecnico toscano a fare esplodere nella massima serie il centrocampista ai tempi dell’Empoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, futuro Schurrle | Le rivelazioni dell’agente

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Bakayoko non torna | Approdo in Bundesliga

Vecino, addio Inter e scambio: Higuain dalla Juve

Dal possibile trasferimento di Vecino alla Juve potrebbe nascere uno scambio con i bianconeri più o meno alla pari. Antonio Conte è infatti alla ricerca di un attaccante di esperienza. Il caso vuole che Gonzalo Higuain, centravanti della ‘vecchia signora’, sia in uscita dal club. Potrebbe essere proprio l’argentino ex Chelsea e Napoli la carta per Vecino, anche se il club lombardo sarebbe disposto a cedere l’uruguaiano anche senza scambio. Quello del ‘Pipita’ è un nome che stuzzica, anche se la prima scelta di Conte resta Edin Dzeko e nonostante lo stesso bomber argentino privilegi la pista che porta al ritorno al River Plate.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Insomma, Higuain sarebbe più una scelta della dirigenza che dell’allenatore salentino, ma rappresenterebbe una grande opportunità di mercato in ogni caso dal momento che la Juventus non chiude le porte per un suo trasferimento a Milano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Guardiola ‘beffa’ la Juventus | Colpo a un passo