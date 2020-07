Calciomercato, Guardiola ‘beffa’ la Juventus | Colpo a un passo

Il Manchester City di Guardiola è pronto a chiudere il colpo nel calciomercato estivo: beffa vicinissima per la Juventus

Ennesima prestazione fatta di luci ma soprattutto ombre quella sfoderata dalla squadra di Sarri contro il Sassuolo. Restano 7 i punti di distacco dalla Lazio seconda, mentre il chiodo fisso di Fabio Paratici si chiama calciomercato. In tal senso, il CFO bianconero rischia la clamorosa beffa su un obiettivo da tempo nei radar juventini: Guardiola lo vuole portare al Manchester City.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Si chiude a breve

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super intreccio col Napoli | I dettagli

Calciomercato Juventus, scippo Guardiola: il gioiello verso Manchester

Uno degli obiettivi a lungo seguiti da Paratici potrebbe sfumare nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘AS’, il Manchester City sarebbe pronto a stringere per Ferran Torres. Il talentuoso esterno è in scadenza il 30 giugno 2021 con il Valencia e l’ipotesi rinnovo appare ormai impraticabile. Ecco che i ‘Citizens‘ starebbero spingendo sull’acceleratore per anticipare la Juventus, molto interessata al classe 2000.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La volontà di Torres, tuttavia, sarebbe quella di attendere il termine della stagione per poi sedersi al tavolo delle trattative e decidere il suo prossimo club. Oltre a quella del Manchester City vi sono diverse offerte per il gioiellino spagnolo, in primis proprio quella della ‘Vecchia Signora‘.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, svolta da Barcellona | C’è l’accordo!

Situazione dunque in divenire, Guardiola prova a beffare la Juventus: Ferran Torres è, al momento, più vicino a vestire la maglia del Manchester City.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppio no al rinnovo | Paratici all’assalto

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, beffa in attacco | Rinnovo a sorpresa