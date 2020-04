Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ferran Torres ha detto sì!

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione, ma potrebbe arrivare una beffa per i bianconeri: il Real verso la chiusura

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio, ma i top club europei sarebbero al lavoro in vista della prossima stagione con numerose trattative. La Juventus starebbe sulle tracce dei migliori talenti in circolazione, ma potrebbe arrivare anche una beffa inaspettata nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, pressing del Real per Ferran Torres

Come svelato in esclusiva dal portale spagnolo “Defensacentral.com” il Real Madrid sarebbe pronto a chiudere il colpo dal Valencia di Ferran Torres, uno dei migliori talenti spagnoli in circolazione. Attraverso i contatti con il suo entourage, l’esterno offensivo di Foios, in scadenza di contratto nel giugno 2021, non avrebbe intenzione di prolungare il suo legame con il club spagnolo.

In questa stagione Ferran ha messo a segno ben sei gol condite da sette assist vincenti in 35 partite complessive. Il giocatore dirà addio in estate al Valencia, che non ha intenzione di perderlo a parametro zero nel 2021. Ora il Real proverà l’assalto definitivo con il presidente Florentino Perez, pronto a chiudere in tempi brevi l’operazione. Sulle sue tracce ci sarebbero, infine, diversi club d’Europa come Liverpool, Manchester United, Arsenal, Juventus, Bayern e Borussia.

Ferran è l’oggetto del desiderio di tante big d’Europa, ma il Real intende superare tutti per la corsa al talento spagnolo del Valencia.

