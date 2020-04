Calciomercato Inter, addio Lautaro | Sostituto in Serie A!

Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere lontano dall’Inter. L’Inter lavora per il suo sostituto: arriva dalla Serie A

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter in estate. La società nerazzurra avrebbe messo in preventivo il suo addio al termine della stagione. Il Barcellona sta spingendo per chiudere in tempi brevi la trattativa per l’attaccante argentino, ben visto dal suo connazionale e amico Lionel Messi. Ma tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane quando si conoscerà anche una data certa per la ripresa del campionato.

Calciomercato Inter, Lozano l’idea per il post-Lautaro

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” l’Inter avrebbe messo gli occhi sul talentuoso giocatore messicano del Napoli, Hirving Lozano, che non ha disputato un’ottima stagione tra le fila della squadra partenopea. L’idea del club milanese sarebbe quello di dire addio a Lautaro per i 111 milioni previsti dalla clausola del suo contratto per poi sferrare l’assalto decisivo al giocatore azzurro.

La valutazione del messicano non supererà i 40 milioni sborsati dal Napoli in estate: sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Everton, guidato dal suo ex allenatore Carlo Ancelotti.

L’Inter non si ferma e continua a lavorare in vista della prossima stagione.

