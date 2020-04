Calciomercato Inter e Juventus, Salah in uscita | Duello da sogno Marotta-Paratici

Il calciomercato di Inter e Juventus potrebbe intrecciarsi in vista dell’estate: l’ex gioiello della Serie A sul taccuino da Marotta e Paratici

Il momento complesso vissuto dal mondo del calcio non frena i grandi club nel cercare colpi di spessore in vista dell’estate. Il prossimo calciomercato potrebbe vedere un feroce duello tra Inter, Juventus e non solo per il top player in uscita dalla Premier League. Marotta e Paratici sono pronti dunque ad incrociare le spade per quello che rappresenterebbe un affare in grado di sconvolgere gli equilibri nella futura lotta scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta sul bomber ex Juve | Scambio e soldi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, spunta il nuovo difensore | Nuovo obiettivo in Liga

Inter e Juventus alla finestra: nel mirino un ex Serie A

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, il Liverpool starebbe ponderando la cessione di Mohamed Salah. L’egiziano, arrivato dalla Roma nell’estate 2017 per 42 milioni più bonus, ha visto quasi quadruplicare il suo valore di mercato. Klopp, in vista di un grande colpo lì davanti (si parla di Sancho o Mbappè), sarebbe quindi disposto a rinunciare all‘esterno egiziano la cui valutazione è vicina ai 150 milioni di euro. Un prezzo in linea con quello dei top player attualmente sul mercato e che alletterebbe diverse Big sparse per l’Europa.

Per tutte le ultime notizie di mercato CLICCA QUI!

In Italia a drizzare le antenne sono state Juventus ed Inter, pronte a darsi battaglia per l’ex giallorosso che non disdegnerebbe un ritorno in Serie A. Un maxi colpo che alletterebbe tanto Conte quanto Sarri che dovranno però vedersela con altri top club esteri. In primis l’Atletico Madrid, con Simeone che stravede per il 27enne egiziano e che potrebbe farsi avanti la prossima estate. Da non sottovalutare nemmeno il Psg, con Neymar pronto a tornare a Barcellona e Mbappe in bilico, e che quindi disporrebbe della liquidità necessaria per strappare Salah, o il compagno di squadra Manè, al Liverpool.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, c’è la svolta per la ripresa: “Favorevole agli allenamenti”

In coda anche il Bayern Monaco che non farebbe fatica a mettere sul piatto 150 milioni richiesti da Klopp per il suo gioiello. L’asta dunque pare inevitabile ma Juventus ed Inter rimangono interessate, in prima linea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa può partire | Sostituto dalla Premier

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | La decisione

S.C