Calciomercato Milan, offerta per il gioiellino | C’è anche il Bayern!

Gazidis vuole avviare una rivoluzione al Milan in estate: i rossoneri, intanto, avrebbero già presentato un’offerta per uno giovane talento francese.

Le idee di Ivan Gazidis per il futuro del Milan sono tanto chiare quanto importanti: la risalita rossonera avverrà attraverso l’acquisto di giovani di grande prospettiva. Una politica che verrà applicata in casa Milan indipendentemente dall’allenatore a cui verrà affidato il progetto. Che ci sia Rangnick o un riconfermato Pioli sulla panchina rossonera, la strada è tracciata. Intanto, il ‘Diavolo’ non perde tempo e avanza un’offerta per il talento dell’Olympique Lione.

Calciomercato Milan, offerta per Kalulu | ‘Stellina’ dell’OL

Secondo quanto riportato da ‘RMC’, il Milan avrebbe avanzato un’offerta contrattuale per Pierre Kalulu. L’esterno difensivo classe 2000 dell’OL ha le stimmate del campione: nonostante i suoi 19 anni ha già messo in mostra qualità notevoli, suscitando l’interesse di grandi club europei. I rossoneri, infatti, non sono i primi a provarci per Kalulu.

Il terzino destro francese non ha ancora firmato il primo contratto professionistico con il Lione, nonostante il ds Juninho sia uno dei suoi fan più convinti. E proprio nelle difficoltà riscontrate dal club transalpino per trovare l’accordo con l’entourage del giocatore stanno provando ad inserirsi Milan, Siviglia e Bayern Monaco. Il club bavarese, in particolare, sembra essere molto interessato a Kalulu e vorrebbe affidargli la fascia destra in futuro. Gazidis vorrebbe riuscire a bruciare la concorrenza offrendo un ruolo da protagonista fin da subito al classe 2000 e questo aspetto potrebbe rivelarsi decisivo.

RM

