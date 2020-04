Calciomercato Milan, Gazidis spiazza tutti | Ecco il prossimo allenatore

Potrebbero esserci importanti novità sulla panchina del Milan: la pista Rangnick si è raffredata a causa del ‘COVID-19’ e Gazidis potrebbe cambiare tutto.

Una delle più grandi incognite della prossima stagione è rappresentata dalla panchina del Milan. Dopo la fallimentare gestione Giampaolo, i rossoneri si sono affidati a Stefano Pioli, il cui impatto è stato altalenante, ma complessivamente positivo. L’avvicinamento fra Gazidis e Ralf Rangnick a stagione in corso ha rotto gli equilibri in casa Milan, con Boban che ha lasciato e Pioli sempre più in bilico. Per la prossima stagione, il dirigente sudafricano potrebbe aver preso un’importante decisione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan | Scambio clamoroso col top club!

Calciomercato Milan, sorpresa Gazidis | Pioli verso la conferma

Lo scenario in casa Milan potrebbe essere cambiato radicalmente: secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Pioli potrebbe essere confermato per la prossima stagione. L’esplosione del ‘Coronavirus’, infatti, avrebbe decisamente raffreddato la pista Rangnick e adesso Gazidis starebbe valutando l’ipotesi di confermare il tecnico emiliano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo di scena Donnarumma | Le ultime

L’apporto di Pioli sui rossoneri, in fondo, non è stato negativo: il Milan ha trovato maggiori certezze, spazzate via dalla gestione Giampaolo e molti giocatori sono stati recuperati. Significativo in questo senso è l’exploit di Rabic, impalpabile con Giampaolo e poi determinante con il tecnico emiliano. Il bilancio di Pioli sulla panchina del Milan, poi, recita: 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte in 22 partite. La fiducia della squadra, infine, potrebbe valere la riconferma di Pioli sulla panchina rossonera.

Gazidis potrebbe stravolgere nuovamente i piani: niente Rangnick, adesso Pioli potrebbe essere confermato sulla panchina del Milan!

R.M.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus | Assalto improvviso e sgarbo all’Inter

Coronavirus, UFFICIALE Sampdoria | Le condizioni dei giocatori contagiati

Uefa, la decisione sui campionati | Fissata la scadenza