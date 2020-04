Calciomercato Inter, spunta il difensore | Nuovo obiettivo in Liga

L’Inter continua a monitorare una serie di giocatori in Spagna, ora l’attenzione si sarebbe spostata su un difensore: Bayern ed Arsenal le concorrenti

Nonostante i campionati siano fermi, il calciomercato non si ferma mai. L’Inter continua a lavorare per iniziare a comporre la rosa per la prossima stagione, osservando i migliori talenti in Europa. L’attenzione di Beppe Marotta sembrerebbe essersi soffermata su un difensore della Liga. Per il centrale però, bisognerebbe fare i conti con l’interesse di alcune big europee, tra cui Bayern Monaco ed Arsenal.

Calciomercato Inter, il centrale arriva dalla Spagna: occhi su Unai Nunez

In casa Inter si dovrà fare i conti con la possibilità che alcuni dei top player in rosa potrebbero partire. Sono molte le big europee che hanno messo gli occhi sui talenti nerazzurri, sopratutto per quanto riguarda i difensori. Così Beppe Marotta si sarebbe messo già a lavoro per rinforzare la retroguardia di Antonio Conte, qualora dovesse esserci qualche partenza importante. Secondo quanto riportato da ‘AS‘, la società interista avrebbe puntato il mirino su Unai Nunez, difensore dell’Athletic Bilbao.

Il calciatore classe 1997, sarebbe molto cercato in Europa, sopratutto da Bayern Monaco ed Arsenal, che insieme ai nerazzurri avrebbero già chiesto informazioni per l’acquisto. Il calciatore spagnolo avrebbe una clausola rescissoria nel contratto da 30 milioni di euro, un prezzo quindi non troppo eccessivo per un difensore giovane e promettente. Per questo motivo la società basca starebbe cercando il rinnovo con il giocatore, così da aumentare o eliminare la clausola. Il difensore potrebbe essere un acquisto importante anche in chiave futura per il progetto Inter.

