Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | La decisione

Giornate frenetiche sul fronte calciomercato con Cristiano Ronaldo protagonista. Il portoghese è in patria, ma avrebbe già preso la sua decisione sul futuro

Una decisione già presa. Al momento Cristiano Ronaldo, in quarantena in Portogallo, starebbe pensando anche al suo futuro durante queste lunghe settimane senza calcio giocato. Il campione lusitano avrebbe così fatto la sua scelta in vista delle prossime stagioni.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo resta

Tra un possibile addio in estate e l’altro, CR7 dovrebbe restare a Torino fino al termine del suo contratto come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport. La pista che porta al PSG è reale e il club francese sarebbe l’unico a garantirgli lo stesso stipendio, ma ci sarebbe da parte sua il rispetto contrattuale fino al 2022 provando a sfruttare il suo appeal commerciale in un momento di crisi.

Il suo obiettivo è quello di trionfare in maglia bianconera nonostante la crisi economica giunta improvvisamente dopo la pandemia per Coronavirus. Il portoghese sarebbe entusiasta di vestire ancora per diversi anni la casacca della Juventus per contribuire al ricercato successo in Champions League.

Cristiano Ronaldo-Juventus, un matrimonio che continuerà per altri due anni.

