Calciomercato Juventus e Inter, beffa in attacco | Rinnovo a sorpresa

Inter e Juventus hanno messo nel mirino da tempo il top player, dato in partenza nel calciomercato estivo: spunta la proposta di rinnovo che beffa Paratici e Marotta

Inter e Juventus proseguono il duello a distanza, con la squadra bianconera sempre più vicina al nono scudetto consecutivo. Dal campo al calciomercato, arrivano notizie poco felici per i due top club italiani che da tempo puntavano il top player, protagonista in Premier League. Torna di moda l’ipotesi rinnovo, beffa per Paratici e Marotta.

Calciomercato, delusione Juventus e Inter: il big verso il rinnovo

Una voce che se confermata potrebbe spiazzare diversi top club sparsi per l’Europa, specialmente Juventus ed Inter. Il Manchester City, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘The Mirror‘, avrebbe in mente di proporre il rinnovo a Sergio Aguero. Il ‘Kun’, in scadenza nel 2021, era dato per partente durante l’estate dopo oltre dieci stagioni con la maglia dei ‘Citizens’.

Aguero è seguito da mesi da Marotta che pianificava di portarlo alla corte di Antonio Conte. Aguero è in scadenza tra meno di 12 mesi con il Manchester City che avrebbe in mente un rinnovo di un’altra stagione, allungando fino al 30 giugno 2022 la permanenza dell’argentino.

Nelle ultime ore si è parlato anche di Independiente per il 32enne che potrebbe, tuttavia, rimanere in Premier League per le prossime due stagioni.

