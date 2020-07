Calciomercato Juventus, futuro Zaniolo | La confessione ai dirigenti

Dopo essere rientrato dall’infortunio, Zaniolo ha ritrovato il campo ed il goal: il centrocampista avrebbe confessato la propria volontà sul futuro.

Sono passati 204 giorni dall’ultima rete di Nicolò Zaniolo in Serie A, contro il Brescia il centrocampista giallorosso ha ritrovato anche la gioia del goal. Il futuro del classe ’99 a Roma è estremamente in bilico, con la società capitolina che versa in una situazione economica preoccupante. Zaniolo avrebbe espresso la propria volontà ai dirigenti giallorossi.

Calciomercato Juventus, Zaniolo rivela | “Voglio restare a Roma”

Come riportato da ‘Repubblica.it’, Zaniolo avrebbe rivelato ai dirigenti della Roma la propria volontà di restare in giallorosso anche nella prossima stagione. Il problema maggiore per la continuazione del centrocampista classe ’99 a Roma è la situazione economica del club. Pallotta, infatti, avrebbe individuato in Zaniolo il giocatore da sacrificare sul mercato per rinsaldare i conti della società. Il prezzo fissato per l’ex Inter dal presidente giallorosso è di circa 70/80 milioni di euro. La società che sembra essere maggiormente interessata a Zaniolo è la Juventus, con Paratici che ha osservato il centrocampista in diverse partite questa stagione. In caso di partenza, i bianconeri sono in pole position per Nicolò Zaniolo.

