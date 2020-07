Calciomercato, super colpo Juventus | Cifre shock per l’erede di Messi

La Juventus prosegue la sua ricerca al grande colpo per l’attacco nel calciomercato estivo: dalla Spagna sono certi, l’erede di Messi nel mirino

Dopo il rocambolesco pari casalingo contro l’Atalanta che avvicina la Juventus di Sarri al nono scudetto consecutivo, è tempo di guardare alla prossima stagione. Il calciomercato estivo rischia di portare novità importanti in casa bianconera, con Paratici che avrebbe messo nel mirino il gioiello per l’attacco. Affare clamoroso per portare l’erede di Leo Messi in Serie A: i dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo shock in attacco: cifre e dettagli

L’asse con il Barcellona, dopo lo scambio Arthur-Pjanic, potrebbe vedere nuovi nomi sul tavolo delle trattative. Tra questi un altro dei gioielli blaugrana che, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, piace anche al Manchester United. Si tratta di Ansu Fati, talentuoso attaccante spagnolo ma di origini guineane. Per il 17enne, secondo quanto scritto dal quotidiano spagnolo, si sarebbe discusso su cifre da capogiro.

100-150 milioni per strapparlo al club blaugrana che, tuttavia, non ha la minima intenzione di separarsi da quello che viene visto come il naturale erede di Leo Messi al Barcellona. Ecco perchè nonostante i tentativi, ‘La Vecchia Signora‘ al momento dovrebbe capitolare. In Catalogna hanno la convinzione di costruire una squadra competitiva proprio intorno al classe 2002, perno del futuro Barcellona da qui a dieci anni.

Juventus e ‘Red Devils‘, nonostante la enormi cifre sul tavolo, saranno quindi costretti a capitolare: il presidente Bartomeu si tiene stretto Ansu Fati.

