Calciomercato Inter, via alla rivoluzione | C’è anche Messi!

Il futuro dell’Inter di Conte passerà da una rivoluzione durante il calciomercato estivo: bookmakers scatenati, sogno Messi e non solo

L’ennesimo passo falso in campionato porta la società nerazzurra a pensare ad una rifondazione importante in vista del 2020/21. Una vera e propria rivoluzione nel calciomercato quella che vivrà l’Inter di Antonio Conte nelle prossime settimane. In tal senso, sono numerosi i nomi sul taccuino di Marotta: i bookmakers fanno sognare i tifosi nerazzurri.

Calciomercato Inter, rivoluzione: colpi in Serie A e non solo

Secondo quanto riportato da ‘Agipronews.com’, per gli analisti di ‘Sisal Matchpoint’ il futuro dell’Inter di Conte sarà basato su una forte rifondazione. In pole per vestire il nerazzurro Edin Dzeko, quotato a 3,00 dopo essere stato vicino a lasciare la Roma la scorsa estate. Altro pallino di Conte a 3, 00 è Armando Izzo del Torino. Il centrale è considerato pedina perfetta per la difesa di Conte, nel consueto 3-5-2. A quota 4,00 c’è Gosens dell’Atalanta così come la pista Son, dal Tottenham ed Hector Bellerin che potrebbe salutare l’Arsenal già nelle prossime settimane.

Non è da escludere che Conte possa tornare forte su un altro dei suoi pupilli, attualmente in prestito dalla Roma al Valencia: Alessandro Florenzi. Infine, tutt’altro che di minore importanza, il sogno Messi. Con la trattativa per il rinnovo attualmente in standby, la ‘Pulga‘ ha una quota di 12,00 per un eventuale trasferimento sotto la Madonnina.

Conte ci spera, l’Inter è pronta a cambiare pelle in vista del 2020/21.

