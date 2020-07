Calciomercato Inter, addio Conte | Decisione presa!

Ancora un risultato negativo per l’Inter, che non ha superato l’Hellas Verona dopo la sconfitta con il Bologna. Brutte notizie in arrivo per Antonio Conte in vista della prossima stagione

L‘Inter non riesce più a vincere. Dopo la sconfitta con il Bologna, la compagine guidata da Antonio Conte non è andata oltre il 2-2 con l’Hellas Verona, che ha trovato il pari decisivo con capitan Veloso proprio nei minuti finali. Un’altra beffa per l’allenatore leccese che dovrà così trovare la soluzione in poco tempo: l’indiscrezione è arrivata proprio nelle ultime ore per quanto riguarda un suo possibile addio.

Calciomercato Inter, Conte verso l’addio

Il giornalista Luca Momblano ha rilanciato nelle ultime ore una notizia clamorosa per un presunto addio dello stesso Conte: “Non sarà più l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione, la proprietà ha optato per questa decisione”. La notizia è arrivata proprio nelle ultime ore con il presidente Zhang che avrebbe preso questa scelta poco prima della sfida con l’Hellas Verona. Poi lo stesso Momblano ha rivelato: “Darò più dettagli facendo anche diverse verifiche”. Poi sul motivo ha svelato: “Per alcune questioni molto delicate”.

Conte così potrebbe anche lasciare l’Inter al termine della stagione con un clamoroso retroscena davvero suggestivi per quanto riguarda il futuro dell’allenatore nerazzurro.

Dopo un avvio stagionale avvincente con vittorie e successi decisivi il presidente Zhang avrebbe preso la sua decisione, che a quanto pare sembra sia già definitiva.

