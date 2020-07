Calciomercato Serie A, big beffate | Ipotesi a sorpresa!

Potrebbe arrivare una clamorosa beffa per ben tre società di Serie A: Juventus, Inter e Lazio. Il calciatore può rinnovare

Non sono stati giorni fantastici per Juventus e Inter, i bianconeri sono caduti per 4-2 in rimonta in casa del Milan mentre i nerazzurri hanno lasciato ancora una volta punti per strada pareggiando 2-2 con il Verona senza riuscire a sfruttare i passi falsi delle squadre che la precedono. Ora anche l’Atalanta ha sorpassato la ‘Beneamata’ e punta minimo al terzo posto.

L’Inter ora vuole provare a rialzarsi e prima di tutto si andrà a caccia della matematica certezza in Champions League, per confermare di aver fatto dei passi in avanti rispetto alla scorsa annata, quando il quarto posto arrivò solo negli ultimi minuti dell’ultima giornata di campionato. La Juventus invece punta a chiudere quanto prima la lotta scudetto visto l’attuale distanza dalla Lazio di sette punti. La sfida di domani contro l’Atalanta potrebbe rivelarsi decisiva in tal senso.

Calciomercato Juventus e Inter, Kumbulla si allontana: il Verona tratta per il rinnovo

Nel frattempo le tre squadre che hanno partecipato alla lotta scudetto per più mesi sono pronte a sfidarsi anche sul calciomercato, ma l’epilogo potrebbe non essere dei migliori. Sia Juventus che Inter e Lazio vogliono il promettente difensore del Verona Marash Kumbulla e ci sono stati degli avvicinamenti importanti nelle ultime settimane ma poi non si è fatto più nulla, proprio per questo lo scenario potrebbe portare a un finale inaspettato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nessuna squadra ha soddisfatto fin qui la richiesta del presidente Setti, che vorrebbe un’offerta da 27 milioni più 8 di bonus. Per questo motivo nei prossimi giorni dovrebbe essere avviata la trattativa per il rinnovo del difensore centrale.

Nel frattempo il club gialloblù resta comunque in attesa di offerte importanti da poter prendere in considerazione.

