Calciomercato Milan, l’attaccante arriva dalla Serie A | Chiesti 50 milioni!

Il mercato del Milan potrebbe prendere una direzione inattesa: i rossoneri avrebbero individuato il grande colpo in un attaccante di Serie A.

Lo stato di salute del Milan è riscontrabile dalle due vittorie inflitte alle prime due della classifica. Né la Juventus né la Lazio, autentiche dominatrici della Serie A, sono riuscite a resistere ai rossoneri: la squadra di Pioli ha messo a segno 7 reti alle prime della classe. Anche sul mercato il ‘Diavolo’ si sta muovendo con grande sicurezza: secondo quanto rivelato dalla Spagna, i rossoneri hanno messo nel mirino un obiettivo in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, offerta per il difensore | Milan respinto!

Calciomercato Milan, idea Lozano per l’attacco | Gattuso vuole 50 milioni!

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes’, il Milan avrebbe individuato in Hirving Lozano il rinforzo per l’attacco. Il messicano, arrivato a Napoli in estate, ha faticato ad adattarsi nel campionato italiano. L’arrivo di Gattuso, però, sembra aver rivitalizzato anche il ‘Chucky’: sono già due le reti messe a segno dall’attaccante azzurro post ‘Covid-19’. Al Milan non sono passate inosservate le ultime prestazioni di Lozano e, la dirigenza rossonera, lo avrebbe eletto ad obiettivo principe per l’attacco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, futuro deciso | Pronti 25 milioni!

L’interesse del Milan, però, potrebbe scontrarsi con la valutazione del Napoli. Il club partenopeo, infatti, vorrebbe 50 milioni di euro per lasciar partire Lozano. L’opera di restaurazione di Gattuso sembra aver inciso anche sulla valutazione economica dei giocatori azzurri. Da quando l’ex allenatore del Milan è arrivato in Campania, infatti, sono tornati ad alti livelli giocatori come Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens: nomi caldi anche in chiave mercato. Dopo una carriera in rossonero, Gattuso potrebbe aver operato uno ‘sgambetto’ al ‘Diavolo’.

Il Milan sembra aver messo nel mirino Hirving Lozano: il Napoli, però, vuole almeno 50 milioni di euro per l’attaccante messicano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, resta in prestito | La nota UFFICIALE

Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto e 10eLotto del 9 luglio 2020

Calciomercato Juventus e Inter, sfida per il Big | Colpo dalla Premier!