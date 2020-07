Calciomercato Milan, futuro deciso | Pronti 25 milioni!

In attesa dell’arrivo di Rangnick il Milan sta iniziando a muoversi sul mercato: la società meneghina avrebbe deciso riguardo al futuro dell’attaccante.

Da quando il campionato è ripreso, dopo l’interruzione causata dal ‘Coronavirus’, il Milan ha inanellato una serie importanti di risultati positivi: solamente l’Atalanta ha fatto meglio fino ad ora. Il destino di Pioli, nonostante l’ottimo lavoro svolto, sembra segnato: la panchina rossonera l’anno prossimo è stata promessa a Ralf Rangnick. In attesa dell’arrivo del manager tedesco, il ‘Diavolo’ inizia a muoversi sul mercato.

Calciomercato Milan, riscatto Rebic | Pronti 25 milioni!

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, il Milan avrebbe deciso di riscattare Ante Rebic e starebbe preparando un’offerta da 25 milioni di euro per l’Eintracht Francoforte. L’attaccante croato è una delle note più liete di questa stagione e si è conquistato la conferma in rossonero a suon di gol e grandi prestazioni. Anche nell’ultima sfida contro la Juventus Rebic è stato il giocatore più pericoloso: Pioli è riuscito a riportare il croato sui livelli del mondiale in Russia. Il Milan, ormai, non avrebbe più alcun dubbio sull’attaccante e vorrebbe metterlo a disposizione di Rangnick nella prossima stagione. Fra Rebic ed il Milan il matrimonio è sempre più vicino.

