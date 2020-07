Calciomercato Milan, resta in prestito | La nota UFFICIALE

Calciomercato Milan, il giovane Frank Tsadjout resta in prestito ancora un altro anno: c’è il comunicato ufficiale dello Charleroi

Resterà in Belgio ancora per un’altra stagione, il giovanissimo attaccante rossonero Frank Tsadjout. Il classe 1999 di proprietà del Milan ha prolungato il proprio prestito allo Charleroi, club di Jupiler League, dove continuerà a farsi le ossa anche per il prossimo anno. Tsadjout, con questa stagione in Belgio, era alla prima esperienza tra i professionisti, dove ha collezionato un solo gol in 10 presenze con la maglia dello Charleroi. A comunicare l’ufficialità del prolungamento di prestito è stato lo stesso club belga, attraverso i propri canali social.

🖊 Décidément, le stylo chauffe ces dernières semaines au Sporting de Charleroi ! 🔥😱 🤝 Prêté par l’AC Milan, Frank Tsadjout prolonge son aventure chez les Zèbres, pour un nouveau prêt d’une saison ! 🥳 #RCSC #Mercato #Frank2021 pic.twitter.com/ZZWhxDdqAn — RCSC Officiel (@SportCharleroi) July 9, 2020



