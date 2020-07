Calciomercato, la Juventus ci riprova | Contatti con il grande amico di Ronaldo

La Juventus guarda al prossimo calciomercato estivo con un colpo top che potrebbe arrivare dalla Spagna: Cristiano Ronaldo pronto a riabbracciarlo

La sconfitta contro il Milan continua a tenere aperto il discorso legato alla corsa scudetto. Nonostante i 7 punti di vantaggio sulla Lazio, la squadra di Sarri dovrà affrontare l’Atalanta di Gasperini nel prossimo turno. Dal campo al calciomercato la società torinese ritorna a pensare ad un top player già accostato la scorsa estate alla Juventus: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, sprint per il top player: pronta l’offerta

Il club bianconero è pronto a tornare con forza sul mercato. Il nome può essere ancora una volta quello del brasiliano Marcelo che, stando a quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, molto difficilmente resterà a Madrid. Per il laterale, 32 anni, non è prevista un’offerta di rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022. La Juventus avrebbe in mente un’offerta vicina ai 15 milioni di euro per portare l’ex Fluminense in Serie A, accontentando di fatto una ferma volontà di Cristiano Ronaldo.

L’asso portoghese rivorrebbe con sè il terzino dopo l’esperienza a Madrid e ha manifestato questa volontà sin dalla scorsa estate. Marcelo accetterebbe l’idea di lasciare i ‘Blancos’ per firmare un ultimo importante contratto in carriera con ‘La Vecchia Signora’.

Situazione dunque in divenire, con il Real che dovrà valutare l’eventuale rientro da Siviglia di Reguilon destinato a rimpiazzare Marcelo.

