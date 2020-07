Champions League, sorteggi fase ad eliminazione diretta | I dettagli

Sostanziale novità in Champions League: sono stati già effettuati i sorteggi fino alla fine della competizione, decisi gli accoppiamenti!

Sono ore decisive per l’organizzazione della ‘nuova’ Champions League, quella che ripartirà ad agosto con un format diverso che creerà una netta differenza rispetto a ciò che era previsto prima dell’emergenza coronavirus. Ieri è stato fatto il primo passo importante con l’ufficializzazione della sede e oggi con i sorteggi. Possibile semifinale tutta italiana tra Juventus e Napoli. Ecco il tabellone effettuato dagli ultimi sorteggi di questa annata:

Quarti di finale:

Real Madrid o Manchester City vs Lione o Juventus

Lipsia vs Atletico Madrid

Napoli o Barcellona vs Chelsea o Bayern Monaco

Atalanta vs PSG

Semifinali:

Vincente del primo quarto di finale vs Vincente del terzo quarto di finale

Vincente del secondo quarto di finale vs vincente dell’ultimo quarto di finale

Finale:

Vincente seconda semifinale vs Vincente prima semifinale

Champions League, effettuati i sorteggi per il tabellone completo

Per quanto riguarda la Champions League, la final eight si svolgerà tutta a Lisbona. Un altro passaggio importante è quello del tabellone che è stato già definito e tutte le squadre, a partire dalle 12 di oggi, sono già a conoscenza delle possibile avversarie future. Atalanta che dunque troverà il PSG ai quarti di finale per poi nel caso incontrare la vincente tra Lipsia e Atletico Madrid in semifinale. Juventus e Napoli che invece qualora dovessero superare gli ottavi troveranno la vincente tra Real Madrid e Manchester City ai quarti di finale per i bianconeri, mentre i partenopei se la vedranno con la vincente tra Chelsea e Bayern Monaco. In semifinale potrebbe esserci lo scontro tra le due italiane accoppiate dalla stessa parte del tabellone.

Champions league @ getty images