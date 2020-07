Calciomercato Inter e Juventus, colpo Tonali | Agente allo scoperto!

Il calciomercato di Inter e Juventus vede in Sandro Tonali uno dei maggiori obiettivi per il centrocampo: l’agente del gioiello del Brescia esce allo scoperto

Inter e Juventus non smettono di pensare a Sandro Tonali per il calciomercato estivo. In scadenza nel 2022 con il Brescia di Cellino, il centrocampista ha siglato 1 rete con 6 assist in 29 presenze stagionali con la maglia delle ‘Rondinelle’. Numeri importanti che spingerebbero Marotta e Paratici all’ennesimo derby d’Italia: l’agente del 20enne di Lodi si sbilancia sul futuro del suo assistito.

Calciomercato Inter, Tonali in nerazzurro: parla l’agente

Il procuratore di Sandro Tonali, Beppe Bozzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Il Foglio’ per quanto riguarda il futuro del giocatore del Brescia: “In lui c’è tutto, ha grande senso di responsabilità nonostante l’età. Sarà agevolato nel diventare un campione“. Dichiarazioni importanti anche per quanto riguarda l’addio al Brescia ed il futuro in un top club: Bozzo non ha dubbi. “L’Inter ha già colmato il gap con la Juventus, i nerazzurri tecnicamente non sono indietro alla squadra di Sarri“.

Un chiaro messaggio al club di Steven Zhang che potrebbe stringere nelle prossime settimane per portare Tonali sotto la Madonnina: “Il valore di mercato degli interisti si è alzato parecchio, la Juventus non riuscirà a smantellarli”. Parole dunque che non lasciano spazio ad incertezze.

L’Inter sogna il gioiello del Brescia ed il suo agente strizza l’occhio ai nerazzurri: Tonali può approdare alla corte di Conte.

