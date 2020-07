Calciomercato Inter, firma in arrivo | Lunedì l’ufficialità!

L’Inter è pronta a chiudere la lunga trattativa, è in arrivo la svolta decisiva. Ecco quando può arrivare la firma!

L’Inter sta vivendo una stagione particolare e vuole chiuderla nel migliore dei modi. Dopo aver lottato per diversi mesi per lo scudetto con la Juventus, la compagine nerazzurra è crollata nelle ultime giornate e ha abbandonato definitivamente lo scudetto scendendo addirittura in quarta posizione in classifica, alle spalle della Lazio e dell’Atalanta.

La società nerazzurra ora vuole provare a risalire la china per migliorare notevolmente il risultato rispetto alla scorsa annata per poi fiondarsi sul calciomercato, dove è già arrivato un colpo importante, ovvero Hakimi dal Real Madrid per 45 milioni di euro.

Calciomercato Inter, accordo per il rinnovo di Esposito: la firma lunedì

In questi giorni inoltre sembrerebbe cambiata la situazione di Sebastiano Esposito, giovane talento classe 2002 che l’Inter vuole tenere stretto. La trattativa del rinnovo fin qui non era andata nel migliore dei modi e c’era uno scontro tra l’entourage del calciatore e la società, ma ora è cambiato il suo procuratore ed è arrivata la svolta.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il nuovo agente Federico Pastorello avrebbe subito trovato un accordo con i nerazzurri per un prolungamento del contratto di cinque anni. Mancherebbero da sistemare solo gli ultimi dettagli, ma la firma dovrebbe essere formalizzata a breve e l’annuncio potrebbe arrivare già lunedì.

Esposito in questa stagione ha totalizzato 12 presenze e ha realizzato anche una rete, siglata su calcio di rigore contro il Genoa in Serie A.

